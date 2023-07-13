В минувшие выходные турпоток в Челябинскую область вырос на треть

Туристический поток в Челябинскую область в прошедшие выходные, отметившиеся высокими показателями на термометрах, вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Об этом сообщают в компании МТС, проанализировавшей трафик на Южный Урал с помощью технологии обезличенных данных Big Data.

Большая часть отдыхающих традиционно отправилась на озера. Самым популярным водоемом были Увильды, на втором месте Тургояк, замыкает топ-3 Аргазинское водохранилище.

В первой половине лета большую часть гостей Челябинской области составили жители соседней Свердловской (32%), далее идут туристы из Башкирии (15%), Москвы и Московской области (8%), Курганской области и Югры (по 5%). Подавляющее большинство гостей приезжало в регион на своих машинах, в основном на один день.