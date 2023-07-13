Пивоваренный завод Бодалева в Ижевске выставят на торги почти за 30 млн рублей

В столице Удмуртии 18 августа состоится аукцион по продаже Пивоваренного завода, принадлежавший купцу Бодалеву. Начальная цена объекта культурного наследия составит 29,99 млн руб., сообщает пресс-служба «ДОМ. РФ». Прием заявок на участие в торгах ведется до 14 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

Лот включает в себя здание площадью 3,9 тыс. кв. м и аренду участка площадью 0,8 га. Объект, расположенный на берегу ижевского пруда, можно использовать под административно-деловые или коммерческие цели.

Отмечается, что победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Напомним, пивоваренный завод на набережной Ижевска построил сарапульский купец Иван Бодалев в 1872 году. В 1917—1924 годах в здании располагалась общественная мельница, а затем цеха городского пивоваренного завода. В 1970-е годы объект отдали под профессионально-техническое училище. Ранее сообщалось, что в здании планируют открыть центр подготовки старшеклассников, интересующихся наукой. Отмечалось, что инициатор проекта УдмФИЦ УрО РАН нашел инвестора, который готов финансировать оборудование учебных классов.