Неизвестный пытался похитить двух подростков в Нижегородской области

Как сообщили в региональном СУ СК, неизвестный мужчина пытался похитить двух подростков в поселке Малое Козино 12 июля. Дети смогли сбежать и обратиться за помощью. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение»).
Автомобиль, на котором передвигался неизвестный
Фото: СУ СК по Нижегородской области
По версии следствия, неизвестный подъехал к подросткам на автомобиле. Угрожая ножом, он заставил их сесть в машину и попытался увезти. Но в дороге автомобиль застрял.
«Остановившись, злоумышленник связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться»,— рассказали в СУ СК.
Личность похитителя устанавливается.