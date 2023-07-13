Неизвестный пытался похитить двух подростков в Нижегородской области

Как сообщили в региональном СУ СК, неизвестный мужчина пытался похитить двух подростков в поселке Малое Козино 12 июля. Дети смогли сбежать и обратиться за помощью. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль, на котором передвигался неизвестный

Фото: СУ СК по Нижегородской области Автомобиль, на котором передвигался неизвестный

Фото: СУ СК по Нижегородской области

По версии следствия, неизвестный подъехал к подросткам на автомобиле. Угрожая ножом, он заставил их сесть в машину и попытался увезти. Но в дороге автомобиль застрял.

«Остановившись, злоумышленник связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться»,— рассказали в СУ СК.

Личность похитителя устанавливается.

Анастасия Еремина