На сочинских пляжах разрешили купание

Администрация Сочи объявила об открытии для купания всех пляжей, расположенных в городе-курорте. Всего в Сочи функционируют 170 пляжей, они были закрыты 9 июля из-за сильного шторма и подтопления нескольких прибрежных территорий после сильных дождей.

В настоящее время погода в Сочи нормализовалась, температура моря благоприятна для купания, сообщает городская администрация. Во время непогоды на сочинские пляжи вынесло большое количество мусора, который вода снесла с гор по руслам рек. Арендаторы пляжей в короткий срок привели территории в порядок, вывезя в общей сложности около 280 кубометров мусора, пляжная мебель отмыта от песка и продезинфицирована. В настоящее время в Сочи отдыхают около 180 тыс. человек.

Пляжи Туапсинского района пока закрыты. В муниципалитете после затопления идет уборка улиц от ила, грязи и мусора.

Анна Перова, Краснодар