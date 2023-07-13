В первом полугодии 2023 года в Ростовской области введено 1,3 млн кв. м. жилья

В 2023 году на территории Ростовской области застройщики ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м. жилья, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев в рамках пресс-конференции «Реализация в Ростовской области нацпроекта "Жилье и городская среда"», прошедшей на площадке информационного агентства «Интерфакс-Юг».

«В текущем году предстоит нарастить темпы жилищного строительства и ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв. м. жилья. По итогам первого полугодия уже введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м. Программа по вводу жилья выполнена на 45%. Из общего объема введено в эксплуатацию 68 многоквартирных домов, площадью 381 тыс. кв. м. Из этого объема 83% домов построены в Ростове-на-Дону»,— рассказал Сергей Вифлянцев журналистам.

По словам господина Вифлянцева, к 2030 году в региону ежегодно планируется сдавать в эксплуатацию 3,7 млн кв. м. жилья.

По информации правительства Ростовской области, за первые шесть месяцев 2022 года в регионе было введено более 1,4 млн кв. м. жилья.

«Основной объем ввода жилья планируется нашими застройщиками на третий и четвертый кварталы текущего года»,— подчеркнул Сергей Вифлянцев в ходе пресс-конференции.

Анастасия Назарова