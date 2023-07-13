Белогорский монастырь станет брендом

Губернатор Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о регистрации названия Белогорского монастыря в качестве товарного знака. Об этом глава Прикамья заявил сегодня на собрании учредителей и участников благотворительного фонда поддержки воссоздания Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря «Белая гора».

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По словам Дмитрия Махонина, необходимо проработать вопрос по изготовлению продукции монастырем, а также зарегистрировать товарный знак для использования его другими производителями. Это позволит монастырю получать дополнительное финансирование, которое можно направить на восстановление храмового комплекса.

Белогорский монастырь располагается в Кунгурском округе Пермского края, религиозный объект возведен более ста лет назад. Храм — известное место притяжения для туристов из России и зарубежья. Он открыт для посещения, здесь проводятся службы, крещения, венчания и прочее. Восстановление монастырского комплекса с помощью деятельности фонда «Белая гора» ведется на протяжении 25 лет.