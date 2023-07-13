Под Екатеринбургом построят жилье для сотрудников УЗГА и УПЗ

В Сысертском городском округе (Свердловская область) построят многофункциональный жилой комплекс для сотрудников Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и Уральского приборостроительного завода (УЗП). Общий объем проектного финансирования может составить более 14 млрд рублей. Для первой очереди строительства Промсвязьбанк (ПСБ) может направить 2,2 млрд руб.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта заключили УЗГА, УЗП, ПСБ, застройщик «РСИ-ГРУПП» и администрация Сысертского городского округа. Документ был подписан в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках первого этапа строительства ЖК планируется возведение дома более чем на 600 квартир. «Я уверен, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечет дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей», — заявил гендиректор УПЗ Юрий Валутов.

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