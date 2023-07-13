Под Казанью за 37 млн рублей выставили на продажу глэмпинг «Монте Карло»

В Лаишевском районе Татарстана под Казанью продается глэмпинг «Монте Карло». Стоимость объекта составляет 37,5 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Глэмпинг состоит из пяти домов с круглогодичным проживанием, в каждом из них есть по два номера с отдельным входом с улицы. Всего там работают десять номеров. Они оборудованы свч, холодильником, феном, а также телевизором с плоским экраном,с собственной ванной комнатой и санузлом.

Капремонт объекта был проведен в прошлом году. Дома находятся в собственности у продавца свыше трех лет. В пяти минутах от места есть общественный пляж на реке Волга и магазин.

"Ъ-Казань"