Дело бывшего главврача Томской клинической больницы о злоупотреблении полномочиями направлено в суд

В Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Томская областная клиническая больница» (ТОКБ). Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Фигуранту дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в ноябре 2020 года протоколом заседания штаба по предупреждению распространения COVID-19 руководству больницы было поручено организовать госпиталь для лечения больных во дворце зрелищ и спорта, сообщает региональное управление СКР по Томской области. На обустройство инженерно-технической коммуникации здания и покупку оборудования учреждению предоставлена субсидия в сумме более 50,4 млн руб.

Обвиняемый в свою очередь, пренебрегая законом – в частности требованием заключения контракта с одним поставщиком, с целью экономии бюджетных средств провел электронные торги. С победителем аукциона – коммерческой организацией, были заключены контракты на общую сумму свыше 25,7 млн руб. «Зная о том, что указанное медицинское оборудование стоит значительно дороже, чем предложил победитель аукциона, а также зная, что он поставил оборудование, не зарегистрированное в качестве медицинского изделия, дал указание подчиненным сотрудникам о его приемке», - отметили в следственном управлении.

В результате этих действий на бюджетные средства было приобретено незарегистрированное медицинское оборудование.

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Лолита Белова