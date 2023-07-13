Управделами главы Башкирии намерено арендовать юрты

ГКУ «Хозяйственное управление» (учредителем является Управделами главы Башкирии) ищет подрядчика оказания услуг по аренде двух юрт на 10 суток, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 633,57 тыс. руб., его оплатит бюджет республики.

Юрты должны сдаваться в аренду до ноября по заявкам заказчика. Аренда юрт двух типов оценивается в 26,7 тыс. и 36,66 тыс. руб. в сутки.

Каркас юрты должен быть изготовлен из хвойных и лиственных пород деревьев, из решетчатых раздвижных секций, соединенных между собой кожаными креплениями. Для закрепления деревянных решеток по периметру юрты сверху и снизу проходят брезентовые ремни. Купол юрты собирается из деревянных лучей, вставленных шипами в отверстие деревянного кольца-круга. Сверху деревянный каркас накрыт декоративным пологом, изготовленным из плащевой ткани с водозащитной пропиткой с накидкой из искусственной кожи.

Юрты должны быть чистыми, не порванными, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, отмечается в документации. Конструкции необходимо доставить в здание на улице Валиди, 40, где находятся Курултай республики и Башкирская академия государственной службы и управления при главе Башкирии.

Майя Иванова

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