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Региональный бизнес-омбудсмен сможет участвовать в проверках и посещать места содержания под стражей

На рассмотрение Законодательного собрания Пермского края внесен законопроект, расширяющий права регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Проект и сопроводительные документы к нему опубликованы в базе данных «Виртуальный кабинет депутата».

Павел Новоселов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

Павел Новоселов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Павел Новоселов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бизнес-омбудсмену предлагается разрешить участвовать в контрольных (надзорных) мероприятиях в рамках государственного или муниципального контроля по заявлению предпринимателя, в отношении которого проводится проверка.

Уполномоченному предлагается также позволить посещать без специального разрешения места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания, если это необходимо для рассмотрения жалоб от предпринимателей. Поправки связаны с изменением федерального законодательства. Предполагается, что проект будет рассмотрен на августовском заседании заксобрания.

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