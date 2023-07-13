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Коммерсантъ FM
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В театре «Современник» опровергли сообщения о госпитализации актрисы Нееловой

В московском театре «Современник» рассказали, что распространяющиеся в социальных сетях и СМИ сообщения о госпитализации 76-летней актрисы Марины Нееловой «полностью не соответствуют действительности».

Марина Неелова в 2004 году

Марина Неелова в 2004 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Марина Неелова в 2004 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Марина Мстиславовна Неелова находится в строю, все в порядке, с ней все хорошо. Она дома»,— рассказал журналистам ТАСС директор театра Юрий Кравец.

Сегодня, 13 июля, о предполагаемой госпитализации Марины Нееловой сообщил Telegram-канал Mash. При этом спектакли «Современника» с участием Марины Нееловой отменены из-за ее болезни. Об этом сообщили «РИА Новости» в дирекции театра. «Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены»,— рассказал журналистам представитель дирекции театра, не уточнив подробностей о болезни актрисы.

Марина Неелова — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1990) и Государственной премии РФ (2001). Большая часть творческой биографии актрисы пришлась на работу в столичном театре «Современник» (там она работает с 1974 года по настоящее время).

Александр Кислов

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