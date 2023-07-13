Каждый третий петербуржец во время собеседования сталкивается с вопросами об образовании

Около 29% опрошенных жителей Петербурга всегда получают вопросы об образовании от работодателей, периодически отвечали на эти вопросы 30%. Об этом сообщает пресс-служба аналитического центра hh.ru СЗФО.

Около 14% крайне редко получали вопросы об образовании на собеседовании, каждый десятый (11%) никогда с этим не встречался. Остальные респонденты затруднились с ответом или пока не были ни на одном собеседовании.

Среди соискателей, для которых образование играет большое значение, лидируют специалисты из сферы науки и образования (69%), на втором месте медики (68%), на третьем — юристы (64%). В первую пятерку специалистов, для которых успех в трудоустройстве зависит от образования, попали также специалисты из сферы производства и сельского хозяйства и строители.

При этом, меньше половины соискателей из сферы высшего и среднего менеджмента часто или всегда спрашивают их об образовании, а среди IT-специалистов таких — 34%. Наименьшая доля тех, кто получает вопросы о своем дипломе, приходится на специалистов по маркетингу, рекламе и PR (33%).

«Аналитика hh.ru показывает снижение доли вакансий с требованием обязательного высшего образования — в 2022 году таких было лишь 11%. И это объясняется тем, что работодатели смотрят не на диплом, а на реальные навыки и знания соискатели, и это так называемый skill-based подход»,— комментирует руководитель службы маркетинга hh.ru СЗФО Екатерина Скляренко.

Анастасия Порхоева

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