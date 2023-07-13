Татарстан принял закон о выделении жилья без очереди сиротам — участникам СВО

Госсовет Татарстана внес изменения в республиканский закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Поправки были приняты в первом и третьем чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно документу, теперь сироты, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) «на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», будут иметь «преимущественное право» на получение квартир в Татарстане от государства.

Напомним, по закону дети-сироты могут получить жилые помещения по социальному найму по достижении 18-летнего возраста. Однако денег в бюджете на всех не хватает, и по факту им приходится ожидать жилье по пять лет. Так, в 2023 году квартиры распределят между теми, кто попал в соответствующий реестр в Татарстане до февраля 2018 года. Согласно принятым поправкам, сироты из числа участников СВО будут получать это жилье без очереди.

Кирилл Антонов