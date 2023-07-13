Пляжи Сочи снова открыты для купания

С сегодняшнего дня, 13 июля, все пляжи Сочи открыты и доступны для купания, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.

Купание было запрещено 9 июля из-за сильного шторма, сейчас погода нормализовалась.

Во время подтопления нескольких микрорайонов Сочи в море попало большое количество мусора, волны выбросили его на пляжи. По данным мэрии, прибрежная территория в короткое время приведена в порядок. Арендаторы пляжей убрали принесенный штормом мусор и продезинфицировали пляжную мебель, расставили оборудование. В работах по приведению пляжей в порядок было задействовано почти 500 человек, с пляжей города-курорта было вывезено около 280 кубометров мусора.

В летнем сезоне 2023 года в Сочи открыты 170 благоустроенных пляжей. На курорте одновременно отдыхают около 180 тыс. человек.

Анна Перова, Краснодар