RUTUBE получил премию «Медиа-Менеджер России — 2023»

6 июля прошла церемония награждения лауреатов XXIII Национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России — 2023». Всего наградами отмечены 17 топ-менеджеров «Газпром-Медиа Холдинга», в состав которого входит RUTUBE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE

Обладателем Гран-при премии «Медиаменеджер России — 2023» за выдающиеся достижения в развитии медиаиндустрии в России стал Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга».

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE, победил в номинации «Топ-менеджмент»: под его руководством количество загружаемых видео увеличилось в 14,7 раз, а число блогеров, присутствующих на площадке, выросло в 9 раз.

Ростислав Чернаков, технический директор видеохостинга RUTUBE, лидировал в номинации «Digital-директор». За два года он смог полностью переработать инфраструктуру компании, выстроить систему рекомендаций на основе ML, увеличить CTR поисковой системы и емкость платформы в 5 раз под высокую нагрузку.

Также в этот вечер Николай Соломенцев, заместитель генерального директора «ГПМ Проекты», вручил премию Информационному агентству ТАСС «За вклад в освещение социально-значимых событий на национальном видеохостинге RUTUBE».

О премии:

Национальная премия «Медиа-менеджер России» организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Первая церемония прошла в 2001 году. Цель премии — отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года.

О RUTUBE

Национальный видеохостинг — крупнейшая российская площадка для просмотра и создания аудио- и видеороликов.

RUTUBE можно смотреть на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, «умном» телевизоре. На площадке представлен разнообразный контент: развлекательные и обучающие видео, документальные фильмы, концерты, трансляции с важных событий и многое другое.

OOO «Руформ»