Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд отклонил жалобу об изменении границ саровского монастыря

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу представителей управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области об изменения границ земельного участка монастыря Саровская пустынь – объекта культурного наследия федерального значения. Об этом говорится в картотеке суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Разбирательство развернулось вокруг строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем на стрелке рек Саровка и Сатис в Сарове. Проект реализует ООО «Саровинвест». Компания в 2011 году арендовала 53 га на семь лет под комплексную застройку. В 2016 году правительство Нижегородской области ограничило своим постановлением строительство в зоне охраны ОКН. Администрация города опасается, что будущее здание закроет вид на монастырский комплекс.

Юристы «Сароинвеста» доказали в судах, что постановление правительства лишает застройщика прав целевого использования земли. Они убедили судей в том, что спорный участок включен в охраняемую зону монастыря без проектирования границ ОКН и заключения историко-культурной экспертизы. Позднее судебная экспертиза подтвердила, что застройка не нарушит исторические виды на монастырь и не повлияет на сохранность самого комплекса.

Администрация Сарова ранее отказывалась выдать компании разрешение на строительство, но застройщик оспорил эти решения в судах. Впрочем, ранее сообщалось, что по итогам совещания в правительстве Нижегородской области с участием духовенства был достигнут компромисс о снижении высотности будущего здания.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...