Здание бывшего постпредства Челябинской области в Москве продают за 83,7 млн рублей

Министерство имущество Челябинской области вновь выставило на аукцион здание бывшего представительства регионального правительства в Москве. Начальная стоимость объекта сократилась почти в три раза по сравнению с первоначальной ценой продажи в 2016 году, до 83,7 млн руб., сообщает ведомство.

Трехэтажное здание с подвалом и мансардой, расположенное в Дмитровском проезде, было построено по индивидуальному проекту в 1995 году. Его площадь составляет 765,7 кв. м. В здании есть четыре кабинета, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория огорожена, имеется собственный гараж и пропускная система охраны. «В непосредственной близости находятся станции метро Дмитровская и Тимирязевская, трамвайная и троллейбусные остановки, железнодорожная станция. Также недалеко от здания расположен жилой комплекс „D1“ и бизнес-центр „STONE Дмитровская“, что обеспечит высокий пешеходный и автомобильный трафик»,– сообщает минимущества региона.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Аукцион запланирован на 8 августа. Торги проводятся на Единой электронной торговой площадке (Росэлторг).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», здание постпредства Челябинской области в Дмитровском проезде продают с 2016 года. До этого два года объект безуспешно пытались сдать в аренду. На первых торгах семь лет назад начальная цена здания составляла 243,9 млн руб. Последний раз заявки на аукцион собирали осенью 2022 года, тогда объект оценивали в 117,8 млн руб.

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