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Коммерсантъ FM
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«Жилые комплексы рядом с музеями-заповедниками дают им новую жизнь»

Светлана Бардина — о новостройка рядом с природными зонами

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает столичных проектах, способствующих сохранению и развитию близлежащих локаций.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В столичных новостройках в качестве уникальных преимуществ зачастую указывают локацию, близость к городским достопримечательностям, окружающую инфраструктуру, а также зеленые зоны, к примеру, небольшие парки. Но некоторые новые жилые и апарт-комплексы могут стать интересны потенциальным покупателям, потому что они расположены рядом с крупными природными зонами.

В городе насчитывается семь музеев-заповедников. По данным экспертов компании Metrium, рядом с шестью из них реализуются проекты застройки. Всего на первичном рынке в данных локациях представлено 12 проектов, все они сосредоточены в трех округах. На юго-востоке самой большой объем, здесь в экспозиции шесть таких проектов. На юге — четыре. Еще две новостройки рядом с музеями-заповедниками представлено в Восточном административном округе.

Большинство таких проектов позиционируется в бизнес-классе. Семь новостроек этой категории расположены рядом с музеями-заповедниками, еще четыре относятся к массовому сегменту. И лишь один комплекс — премиальный.

Что касается цен, то средневзвешенная стоимость квадратного метра в жилых новых зданиях рядом с музеями-заповедниками превышает показатель в 370 тыс. руб., что почти на 3% дороже, чем в комплексах аналогичного класса в тех же округах, но расположенных не в шаговой доступности от крупных благоустроенных природными зон.

Брокеры отмечают, что строительство жилых комплексов рядом с музеями-заповедниками дает им новую жизнь. Ведь культурное и природное наследие должно не только сохраняться, но и популяризироваться, а жители новых домов нередко становятся постоянными посетителями близлежащих музеев. Решающего влияния на спрос соседство с такими объектами, как правило, не оказывает, но все же становится одним главных из конкурентных преимуществ проектов.

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