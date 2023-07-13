ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о получении всеми ветеранами МВД льгот на жилье

Законодательное Собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о преимущественном праве на жилье для ветеранов боевых действий. Льготы будут действовать для всех правоохранителей, сообщает пресс-служба ЗакСа. Соответствующий документ размещен в электронной базе.

«Преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты на жилплощадь предполагается предоставить в скором времени на всех сотрудников, имеющих статус ветерана»,— уточнили в пресс-службе Заксобрания.

По мнению представителей ЗакСа, подобное расширение преференций по получению жилья поддержит ветеранов боевых действий и подчеркнет их заслуги перед Отечеством. Напомним, что на данный момент такими привилегиями обладают только участники боевых действий в Афганистане. Законопроект поддержан правительством России.

Анастасия Калугина

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