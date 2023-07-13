МЭА прогнозирует двукратное сокращение роста спроса на нефть в 2024 году

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году достигнет рекордного уровня. Однако рост будет несколько меньше, чем ожидалось ранее. Согласно прогнозу, в 2024 году рост снизится вдвое, до 1,1 млн баррелей в сутки, на фоне повышения энергоэффективности.

Согласно прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн б/с и достигнет 102,1 млн б/с. Такие показатели станут новым рекордом. При этом агентство сообщает, что спад в обрабатывающей промышленности впервые в этом году заставил экспертов пересмотреть прогноз в сторону понижения на 220 тыс. б/с.

Сообщается, что мировые поставки нефти выросли на 480 тыс. б/с, до 101,8 млн б/с, в июне, но в июле они резко упадут, в том числе из-за того, что Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу на 1 млн б/с.

В июне МЭА сообщало, что мировое потребление нефти в 2023 году составит 102,3 млн б/с (2022 год был завершен со средним показателем спроса в 99,8 млн б/с). Прогноз агентства на 2023 год был увеличен в том числе из-за роста спроса на нефть со стороны Китая. Встречное мировое предложение нефти, по оценке МЭА, должно было составить рекордные 101,3 млн б/с, а в 2024-м вырастет до 102,3 млн б/с.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что к 2045 году мировой спрос на нефть вырастет до 110 млн б/с. Совокупный мировой спрос на энергоносители, по его словам, вырастет на 23% к 2045 году.

Полина Мотызлевская