Нижегородская антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе «Альфа-Банка»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области признало ненадлежащей рекламу бесплатного обслуживания кредитных карт от «Альфа-Банка», сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что такая услуга действует только при оформлении определенной карты. Комиссия УФАС решила, что в рекламе «Альфа-Банка» отсутствует часть существенной информации, что нарушает требования закона.

Материалы дела переданы для привлечения компании к административной ответственности.

Елена Ковалева