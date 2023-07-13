Куда сходить в Ижевске в выходные 15 и 16 июля

В эти выходные, 15 и 16 июля, в столице Удмуртии и ближайших городах пройдут различные фестивали. Гости смогут увидеть «взлетные» мастер-классы и экстримполосы летательных аппаратов, а также потанцевать под треки «Алисы», «Кипелова» и «Мельницы» на «Улетай». Для детей пройдут кулинарные мастер-классы в пиратской тематике, а молодые люди смогут оценить специальный сэт DJ Yastreb’а на теплоходе. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Какие пройдут фестивали и концерты

В субботу, 15 июля, в столице Удмуртии в 19:00 от пристани отойдет теплоход «Москва-181» под ритмы хип-хопа (18+). Гостей ждет электронная музыка и ремиксы на знакомые треки, а также специальный сэт DJ Yastreb’а. Стоимость билета начинается от 400 руб.

В Удмуртии с 13 по 16 июля в селе Лагуново пройдет шестнадцатый фестиваль «Улетай» (18+). Для гостей будут работать три сцены, на которых выступит порядка 100 музыкальных коллективов. Среди участников этого года группы «Алиса», «Кипелов», «Lumen», «KНЯZZ», «Воскресение», «Мельница», «Пилот», «Горшенев», «Эпидемия», «Крематорий», «RADIO TAPOK», «Нейромонах Феофан» и другие. Ежегодно на фестиваль приезжают тысячи людей со всех регионов России и ближнего зарубежья. Стоимость билетов на входе — 5,5 тыс. руб.

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Какие пройдут мастер-классы и тематические встречи

15 июля в «Арт-Резиденции» проект «Комната» покажет результаты работы (12+). В 15:00 гости смогут увидеть фотовыставку работ участников операторской мастерской, а в 15:30 начнется питчинг сценариев сериалов. Он пройдет в форме короткой презентации, а также вопросов-комментариев приглашенных экспертов из киноиндустрии. В 18:30 состоится показ видеоработ выпускников операторской мастерской. Завершится день фуршетом. Вход по регистрации.

В воскресенье, 16 июля, в кафе «Хорошее место» в 18:00 пройдет встреча языкового клуба (16+). Гостей приглашают сыграть в настольные игры на английском языке, в том числе в «Мафию», «Крокодил» и «Монополию». Стоимость — 500 руб.

16 июля кулинарная студия «Концепт» в 16:00 проведет пиратский мастер-класс для детей (6+). Вместе с опытными аниматорами ребята приготовят бургер капитана Флинта, расписной пряник «Пиратский флаг» и морс. Стоимость мероприятия — 1,6 тыс. руб.

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Какие работают выставки

В эти выходные в «Галерее» работает проект московского «Мультимедиа Арт Музея» — «Старинная японская фотография» (0+). Гости увидят коллекцию японских раскрашенных фотографий конца XIX – начала ХХ века. Стоимость билетов — от 200 руб.

В «Пушкинском» открыт проект ижевской художницы Юлии Тишиной «Цветы лишь повод» (0+). В основе творческого стиля лежит колорит как важное образное средство живописи, а запечатленные цветы удивляют своей реалистичностью. Стоимость билетов начинается от 150 руб.

В эти выходные в Сарапульском музее-заповеднике работает выставка молодых мастеров «Энергия Материи» (0+). Здесь представлено 18 авторов и 35 разноплановых работ в разных направлениях: живопись, скульптура и видеоарт, предметы декоративно-прикладного искусства.

Подготовила Софья Лямина