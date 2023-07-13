Донские власти предупредили о необходимости специальных мер из-за чумы свиней и гриппа птиц

Соблюдение режима закрытого типа на предприятиях свиноводства и птицеводства региона поможет избежать африканской чумы свиней (АЧС) и высокопатогенного гриппа птиц. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области об итогах заседания специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных.

Согласно сообщению, на территории России наблюдается сложная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. С начала года зарегистрировано 46 случаев птичьего гриппа и 29 случаев АЧС.

Первый заместитель губернатора Ростовкой области Виктор Гончаров призвал администрации муниципальных образований районов и городов рассмотреть вопросы обеспечения биологической защиты свиноводческих и птицеводческих хозяйств, а также усилить мониторинг приграничных территорий и трассы М-4 «Дон».

Сергей Иванов