Путин посмертно наградил орденом Мужества казака из Анапы

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил орден Мужества казаку Анапского станичного казачьего общества Евгению Муравскому. Награду вручил вице-мэр Анапы и атаман Анапского районного казачьего общества (АРКО) Валерий Плотников вдове казака Светлане Муравской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Евгений Муравский вступил в Анапское станичное казачье общество в 2011 году. Уже с 2012 года он был заматамана АРКО по спорту, а с 2020-го — зампредседателя анапского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Также мужчина являлся начальником Почетного караула АРКО, преподавал в школе №12 станицы Анапской.

Казак заключил военный контракт, а после его окончания остался служить в рядах добровольческого отряда. Он погиб в марте под Донецком.

Татьяна Ручкина

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