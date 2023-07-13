Спор ФНС и Юговского комбината о законности доначисления 110 млн рублей продолжится в апелляции

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» направило апелляционную жалобу на решение первой инстанции, которая признала законными действия ФНС по доначислению компании 110 млн руб. Эту сумму, в состав которой вошли НДС, штрафы и пени, налоговый орган потребовал заплатить по итогам проверки деятельности комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

По версии ФНС, ЮКМП незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%.

Представители комбината с позицией налогового органа категорически не согласились и попытались обжаловать ненормативный акт ФНС в Арбитражном суде Пермского края. Позиция ООО основывалась на том, что при производстве изделий использовались компоненты молока, а изготавливались они по технологии молочных продуктов. Их доводы поддержало краевое министерство агропромышленного комплекса. 29 июня суд первой инстанции в удовлетворении требований заявителя отказал. Теперь спор продолжится в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.