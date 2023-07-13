Любовь в музыке

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви о юбилейном проигрывателе пластинок Linn, созданном главным дизайнером iPod и AirPods.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Linn Фото: Linn

Бывший «главный по красоте» в Apple Джони Айв разработал дизайн винилового проигрывателя компании Linn. Речь о юбилейной, 50-й версии модели Sondeck LP12. В этом событии любопытно сразу несколько вещей. Во-первых, услуги дизайнера ничего не стоили вендору музыкальной продукции. Во-вторых, интересна сама история появления Джони Айва в разработке проигрывателя.

Он написал письмо основателю Linn. Гиладу Тифенбруну это показалось спамом и он удалил письмо. Через пару часов сомнений вернулся к сообщению. Вскоре Джони Айв и Гилад Тифенбрун уже созвонились. Согласен, последнее звучит как цитата из «Гарри Поттера». Тем не менее в разговоре выяснилось, что бывший дизайнер Apple и нынешний глава бюро LoveFrom давний поклонник марки Linn. Также в 20-летнем возрасте он был на их заводе с экскурсией и вообще подбирает себе проигрыватель.

Тут-то основатель музыкального бренда и рассказал о планах по выпуску юбилейной модели. На следующее утро Джони Айв вернулся с предложением поучаствовать в проекте. Никакого контракта ни он сам, ни его компания с брендом Linn не заключали. Трудились совместно, как говорится, на общественных началах. Между тем для Айва это стало первым проектом в области промышленного дизайна после работы в Купертино.

Среди аудиофилов, поклонников аналогового высококлассного звучания, Linn — это один из канонов, почти святыня. Кроме высокой ответственности за аудио, есть и инженерные особенности. У LP12 модульная конструкция. Она подразумевает возможность апгрейда в будущем. Соответственно, вносить изменения нужно было деликатно и обоснованно.

Поэтому с первого взгляда юбилейную версию LP12 от предшественника не отличить. Силуэт остался неизменным. Но на деке можно заметить, что формы некоторых ранее квадратных элементов стали более плавными и изогнутыми. Но даже такой легкий фейслифт требовал учесть все тонкости и вылился в полгода совместной работы двух компаний. В продажу юбилейная версия Linn Sondeck LP12-50 поступит ограниченной серией в 250 единиц и по цене не менее $60 тыс.

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