Госсовет Татарстана установил льготы для резидентов промышленных парков

Парламент Татарстана одобрил изменения в Земельный кодекс, согласно которым резидентам промышленных парков будут предоставляться земельные участки без проведения торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, если раньше участки на льготных условиях могли получить предприниматели под инвестиционный проект управляющей компании индустриального (промышленного) парка или промышленной площадки с объемом вложений не менее 350 млн руб., то теперь эта сумма снижена до 15 млн руб. в районах республики с учетом вложений резидентов этой площадки. При этом такой проект может быть направлен как на создание нового промышленного, так и на реконструкцию, модернизацию или развитие существующего. Для получения участка в промышленном парке на территории городских округов (Казань и Набережные Члены) минимальный объем останется прежним — 350 млн руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"