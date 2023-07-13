Aurus прокатит на электробайке

В России появится первый отечественный электромотоцикл, причем премиальный — под брендом Aurus. Модель Merlon уже разработана, сообщили в научном центре НАМИ. Полного заряда батареи должно хватить на 200 км при температуре до -25 градусов. Производитель обещает антиблокировочную и антипробуксовочную системы, подогрев руля и ручек, регулировку ветрового стекла, сенсорную приборную панель и функцию быстрой зарядки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

И все же спрос на мотоцикл будет ограниченным, считает главный редактор журнала «Мото» Роман Ситников:

«Тема мотоцикла от Aurus возникла еще в 2017 году. Тогда даже продемонстрировали видеозапись с прототипом на сочинском треке. В итоге к 2020 году он из бензинового превратился в электрический. Министр промышленности Денис Мантуров сказал, что в этом году будет начато серийное производство. Но, как мы видим, теперь дата сместилась на 2024 год. Они и сами не ожидают высокого спроса на этот мотоцикл как на обычный гражданский транспорт из-за его достаточно высокой цены — примерно 5 млн руб. Американские аналоги сейчас стоят в районе 2-3 млн руб.

Зачем тогда разрабатывают такую модель? Во-первых, потому что могут. Во-вторых, потому что хотят. Логического объяснения я, честно говоря, не вижу. Судя по всему, разработка войдет в программу "Кортеж", на Merlon посадят сотрудников ФСО, но что будет дальше, непонятно. Видимо, какое-то штучное производство».

По данным разработчика, мощность электродвигателя Aurus Merlon составляет 190 лошадиных сил. До 100 км/ч байк будет разгоняться меньше чем за четыре секунды. Максимальная обещанная скорость — около 200 км/ч. Обозреватель журнала «Эксперт» Александр Астапов считает, что по всем параметрам российский электромотоцикл будет проигрывать зарубежным моделям:

«По характеристикам был бы хороший мотоцикл, но он весит 360 кг, в то время как электромотоциклы, скажем, итальянской Energica примерно на 100 кг легче. Я не знаю, как сейчас, но еще недавно цена на них была даже ниже. Зарубежные аналоги, как правило, это просто современные мотоциклы, только электрические. Без особых изысков. Но в данном случае мало того, что была взята за основу концепция одного европейского классического мотоцикла, так еще и дизайн был сделан в самом худшем стиле "японцев" из 00-х. Мотоцикл свои функции в качестве транспортного средства для полиции сможет выполнять. Не исключен и экспорт. Но рассматривать его всерьез как потребительский продукт, нельзя даже близко».

Как заявляет производитель, до 80% запчастей для Aurus Merlon будут производить в России. На мощностях НАМИ разработали, в частности, батареи и некоторые элементы кузова. Однако в том, что электромотоцикл удастся сделать полностью российского производства, сомневается владелец компании «Подбор-Мото.рф» Иван Горев:

«С нуля сделать какой-то мотоцикл сейчас в России просто невозможно. И, скорее всего, Aurus Merlon — это заграничное производство. Возможно, в него и добавили чего-то российского, возможно, дизайн. Мы такое уже встречали, когда ранее брали какой-то мотоцикл, сделанный в другой стране, и меняли пластиковые детали. Люди, которые разбираются в мотоциклах, это сразу могут распознать. По тем фотографиям, что сейчас есть, я вижу у Aurus Merlon несколько деталей от мотоцикла BMW».

Серийное производство Aurus Merlon, по предварительным данным, может начаться в 2024 году. Его стоимость пока не раскрывается. Помимо электромотоцикла под брендом Aurus в ближайшие годы также планируют выпускать яхты, бизнес-джеты и даже мебель.

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Мария Широкова