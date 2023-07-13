Предприятия Петербурга на треть увеличили поставки в регионы Арктической зоны

За первое полугодие 2023 года петербургские производители подписали 3293 контракта с регионами Арктической зоны РФ на предоставление последним товаров и услуг в различных сферах жизнедеятельности на общую сумму 23,9 млрд руб. Этот результат на 35% превысил итоги аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующие данные были выяснены в ходе исследования комитета по делам Арктики администрации Петербурга. Всего в сотрудничестве регионов Арктической зоны России и производителей Петербурга было задействовано 764 компании в сферах здравоохранения, инфраструктуры, производства и др.

Наибольший рост эффективности за счет подписания новых контрактов был достигнут в сфере информационных технологий. Итоговое количество соглашений составило 368 единиц на сумму более 1,5 млрд руб. По оценкам администрации Петербурга, прирост составил 261% в сравнении с первым полугодием прошлого года.

Полина Кузнецова

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