В Петербурге началась реконструкция парка Авиаторов

В Московском районе Петербурга началась масштабная реконструкция парка Авиаторов. В этой локации должны появиться памп-трек, футбольное поле, новая садовая мебель и двухэтажный аттракцион, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего в парке будет установлено 300 единиц оборудования, включая скамейки и перголы (специальные навесы из вьющихся растений). На оборудованных площадках установят 32 спортивных тренажера. В настоящее время проводятся работы по озеленению, в общей сложности будет высажено 900 лиственных и хвойных деревьев и 8,5 тысяч кустарников. Также в парке будет предусмотрена площадка для массовых мероприятий, спортивная зона и места для прогулок.

Благоустройство парка Авиаторов будет реализовано в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Над проектом работают совместно администрация Московского района и комитет по благоустройству. Деньги на благоустройство выделены из городского бюджета — всего реализация проекта обойдется в 500 млн руб.

Парк Авиаторов был построен в 1966 году на месте бывшего Корпусного аэродрома. Он занимает весь квартал между Новоизмайловским проспектом, Бассейной, Кубинской и Кузнецовской улицами. В 2000-х годах ЗАО «Трудовые резервы» планировало построить в юго-восточной части парка Международную академию тенниса, но против этого выступали местные жители, а в 2012-м году срок аренды участка истек, и земли у ЗАО забрали.

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