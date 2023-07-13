Певица МакSим призналась, что сорвала концерт в Сочи из-за алкозависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что концерт на «Роза Хутор» в марте был сорван из-за того, что она выпила перед мероприятием алкоголь. Артистка опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором призналась, что теперь лечится от алкогольной зависимости.

МакSим сообщила, что после тяжелой болезни слишком рано начала гастролировать. Перед концертом в Сочи ей поставили капельницу, поскольку она не могла стоять на ногах из-за усталости. Артистка решила, что сможет отработать концерт, если выпьет алкоголь.

«И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все срывом концерта. Я пришла к тому, что мои попытки сбежать от проблем посредством алкоголя ни к чему не приводят»,— отметила певица.

Она сообщила, что записывает видео из клиники, где находится уже долгое время. Она добровольно обратилась за помощью, когда осознала, что у нее проблемы с алкоголем.

Татьяна Ручкина

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