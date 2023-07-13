Благоустройство Комсомольского парка в Кисловодске завершат в 2024 году

В Кисловодске начались работы по благоустройству Комсомольского парка. Завершить проект планируется в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации города.

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Согласно информации властей, уже демонтированы старые конструкции, доработан проект в части устройства модульных туалетов с центральным водоснабжением и канализацией. Определяются места для установки питьевых фонтанчиков и размещения пешеходных дорожек.

«На реализацию проекта выделено более 360 млн руб. На территории парка предусмотрено размещение множества детских площадок, фонтан и танцевальная зона»,— цитирует пресс-служба главу администрации Евгения Моисеева.

Анастасия Назарова