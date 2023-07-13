Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Первым у нас должен появиться электрический седан»

Дмитрий Гронский — о приходе марки Exlantix в Россию

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему, по мнению гендиректора Exeed, электромобили должны привлечь внимание в стране.

Фото: EXEED

Фото: EXEED

На днях на специально организованном брифинге генеральный директор автомобильной марки Exeed господин Цинь Чао рассказал о том, почему россиян должны заинтересовать электрические автомобили вверенной ему компании.

На сегодняшний день линейка моделей Exeed на российском рынке представлена исключительно бензиновыми кроссоверами и внедорожниками — LX, TXL, VX, который мы совсем недавно видели развозящим гостей и участников Петербургского международного экономического форума. А буквально только что к упомянутым добавилась четвертая модель бренда — роскошный кроссовер RX.

Но в апреле нынешнего года на Шанхайском автомобильном салоне состоялась презентация суббренда компании — марки Exlantix, под которой будут выпускаться машины на электрической тяге. На стенде красовались седан и кроссовер. И вот теперь господин Цинь Чао подтвердил, что в серийном исполнении эти модели «уверенно займут лидирующие позиции на рынке электромобилей класса люкс». В том числе и в России.

Первым у нас должен появиться электрический седан, это произойдет в конце нынешнего или в самом начале 2024 года. Разгон до «сотни» за 3 с, салон оснащен сиденьями с аэрокосмической технологией нулевой гравитации, что обеспечивает оптимальное положение тела и снимает напряжение с мышц. Чуть позже в российской линейке Exlantix появятся и другие модели, которые обещают нас поразить как своим изысканным внутренним убранством, так и техническими характеристиками. Такими, как сверхбыстрая пятиминутная зарядка, добавляющая запас хода в 150 км, или максимальный пробег в 700 км на полностью заряженной батарее — характеристика многим современным электромобилям до сей поры недоступная. Причем достигнут этот результат не за счет увеличения емкости батареи, а значит, и увеличения массы автомобиля, а благодаря самому низкому электропотреблению в классе, которое составляет всего 12 кВт • ч на 100 км пути. Тех, кто ездил на электромобилях, эта цифра тоже должна впечатлить.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...