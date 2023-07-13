Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему, по мнению гендиректора Exeed, электромобили должны привлечь внимание в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EXEED Фото: EXEED

На днях на специально организованном брифинге генеральный директор автомобильной марки Exeed господин Цинь Чао рассказал о том, почему россиян должны заинтересовать электрические автомобили вверенной ему компании.

На сегодняшний день линейка моделей Exeed на российском рынке представлена исключительно бензиновыми кроссоверами и внедорожниками — LX, TXL, VX, который мы совсем недавно видели развозящим гостей и участников Петербургского международного экономического форума. А буквально только что к упомянутым добавилась четвертая модель бренда — роскошный кроссовер RX.

Но в апреле нынешнего года на Шанхайском автомобильном салоне состоялась презентация суббренда компании — марки Exlantix, под которой будут выпускаться машины на электрической тяге. На стенде красовались седан и кроссовер. И вот теперь господин Цинь Чао подтвердил, что в серийном исполнении эти модели «уверенно займут лидирующие позиции на рынке электромобилей класса люкс». В том числе и в России.

Первым у нас должен появиться электрический седан, это произойдет в конце нынешнего или в самом начале 2024 года. Разгон до «сотни» за 3 с, салон оснащен сиденьями с аэрокосмической технологией нулевой гравитации, что обеспечивает оптимальное положение тела и снимает напряжение с мышц. Чуть позже в российской линейке Exlantix появятся и другие модели, которые обещают нас поразить как своим изысканным внутренним убранством, так и техническими характеристиками. Такими, как сверхбыстрая пятиминутная зарядка, добавляющая запас хода в 150 км, или максимальный пробег в 700 км на полностью заряженной батарее — характеристика многим современным электромобилям до сей поры недоступная. Причем достигнут этот результат не за счет увеличения емкости батареи, а значит, и увеличения массы автомобиля, а благодаря самому низкому электропотреблению в классе, которое составляет всего 12 кВт • ч на 100 км пути. Тех, кто ездил на электромобилях, эта цифра тоже должна впечатлить.