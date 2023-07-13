40-летняя женщина и корова погибли на трассе в Удмуртии из-за наезда нетрезвого водителя

Сегодня, 13 июля, около 1:00 на 72 км дороги «Игра — Глазов» в Удмуртии произошла дорожная авария, в результате которой погибла 40-летняя женщина и корова. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

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В момент аварии женщина, пассажирка проезжавшего мимо Toyota Corona, увидела на дороге корову. Она вышла из автомобиля для «уточнения причин нахождения на проезжей части животного». В этом время нетрезвый 34-летний водитель Lada Granta наехал на женщину и корову, после чего врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Пострадавших откинуло на встречную полосу, где на них наехал Land Rover.

В результате происшествия пешеход и животное погибли на месте аварии. Пассажирка Lada, 39-летняя женщина, получила травмы.

По данному факту проводится проверка. Отмечается, что нетрезвый водитель Lada Granta ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяное вождение.