Министр транспорта Татарстана: тарифы на такси подрастут временно

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов ожидает, что подорожание услуг такси в республике будет временным. Об этом он заявил на заседании Госсовета республики при обсуждении законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Я думаю, что серый рынок вольется в наши ряды как самозанятые. Как отреагирует рынок тарифов? Наверное, так же, как всегда: чуть, может быть, подрастет, но потом это все придет в норму»,— сказал господин Ханифов. Он уточнил, что ранее в качестве такси в Татарстане было зарегистрировано 8 тыс. машин, а сейчас их осталось около 3,5 тыс.

Напомним, согласно законопроекту, таксистам будут выдавать разрешение на работу на пять лет либо на меньший срок, который указан в заявлении. Такой же срок предусмотрен и для службы заказа машин. В Татарстане будут установлены требования к цвету машины такси: белый или желтый. В республике также предлагается создать региональный реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси.

Закон, поддержанный депутатами Госсовета, будет действовать с 1 сентября 2023 года.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"