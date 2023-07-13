В Агрызском районе Татарстана ввели режим ЧС в связи с ураганом

Власти Агрызского района Татарстана ввели режим ЧС в связи с ураганом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы района в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Новороссийск, Алексей Одеров Фото: Служба спасения Новороссийск, Алексей Одеров

Напомним, ураган бушевал в Агрызском районе накануне. В результате были зафиксированы 19 случаев срыва кровли, падения деревьев и обрывов линий электропередач. Кроме того, из-за непогоды без света остались свыше 8,5 тыс. человек. Также ветер разрушил вентиляционные каналы в нескольких многоэтажных домах, в результате подачу газа в эти дома пришлось приостановить.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб разбирают завалы, вывозят поваленные деревья и мусор. Власти района принимают от пострадавших жителей обращения.

"Ъ-Казань"