Сбер предупреждает о мошенниках, которые предлагают проверить «сотрудника» на поддельном сайте

Злоумышленники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции

Один из подобных сайтов — «Единый государственный реестр», который якобы принадлежит Банку России, выявлен Сбером. Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, а также ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг.

Схема обмана строится так: первый мошенник представляется сотрудником Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности. Чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. «Следователь» переводит разговор на второго мошенника. «Специалист Банка России» предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника».

После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики «работника Банка России». Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести «идентификатор для проверки клиента»: после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.

Далее мошенник убеждает клиента оформлять кредиты в разных банках для того, чтобы «отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники», и перевести взятые в кредит деньги на «безопасный счёт», на самом деле принадлежащий киберпреступникам.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Когда вы получаете телефонные звонки о необходимости проведения каких-либо операций с вашими денежными средствами, будьте бдительны. От чьего бы имени вам ни звонили с сообщением о том, что с вашей картой или счётом проводятся подозрительные или несанкционированные операции, — сотрудника банка, ЦБ РФ, Следственного комитета, МВД — не верьте этой информации. Сразу же положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии — его можно найти на оборотной стороне карты или на официальном сайте организации. Помните, что сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на «защищённый счёт» или оформить кредит для отмены мошеннического займа».

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