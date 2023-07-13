В Адлере подпорная стена ЖК комфорт-класса рухнула на припаркованные машины

Во время наводнения в Адлере подпорная стена дома обрушилась на припаркованные машины. Как пишет портал 93.ru, владельцы квартир утверждают, что застройщик на ЧП не реагирует уже несколько дней.

Речь идет о доме на улице Кутаисской, 12/17. Дом находится на склоне, рядом с ним построены подобные многоэтажки, в которых нет водоотведения.

Собственникам рекомендуют самостоятельно устранять завалы, поскольку участок под индивидуальное жилищное строительство находится у них в долевой собственности.

Татьяна Ручкина

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