Бюджет «Амкара» на сезон составит 200 млн рублей

16 июля стартует чемпионат команд в обновленной второй лиге. «Амкар» будет выступать в дивизионе А в «серебряной» группе. Накануне старта турнира пермский клуб провел пресс-конференцию. Цель команды остается прежней. Ее «Амкар» ставит со времен своего возрождения, но пока добиться успеха не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Бюджет пермского футбольного клуба «Амкар» на предстоящий сезон составит около 200 млн руб. По словам президент клуба Валерия Чупракова, финансовое состояние клуба стабильно, он сейчас в «середняках». Соотношение краевых субсидий и спонсоров — 50 на 50. Будет продолжено сотрудничество с букмекерской компанией LEON, ведется поиск новых партнеров.

В новом сезоне увеличатся расходы на логистику, команда будет больше тратить на переезды. Состав серьезно обновлен. Из игроков, выступавших ранее, осталось восемь футболистов.

Напомним, что первый официальный матч в новом сезоне «Амкар» проведет 16 июля в Челябинске.