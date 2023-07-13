На Кубани растет предложение китайских автомобилей

В Краснодарском крае местные автодилеры начинают ориентироваться на азиатские бренды. В целом по России более 70% импортных поставок автомобилей приходится на Китай. Такие данные приводит Банк России в новом выпуске доклада «Региональная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Южного ГУ Банка России, крупная сеть автосалонов на юге предлагает свыше десятка китайских марок. Компания продолжила в этом году расширять свой дилерский портфель после ухода из страны японских и европейских автомобильных концернов.

Специалисты ведомства отмечают, что по итогам 2022 года автомобильная отрасль стала одной из наиболее пострадавших в стране. Из-за введенных санкций значительно уменьшилось предложение на рынке импортных и отечественных машин, существенно выросли цены.

По данным АСМ-холдинга, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам прошлого года упали на 58%.

В этом году предложение автомобилей в России, в том числе на юге, начало восстанавливаться благодаря диверсификации ассортимента, параллельному импорту и увеличению производства внутри страны. Но, несмотря на рост предложения, продажи продолжают падать: по информации Автостата, в январе—мае на Кубани продали 10,4 тыс. новых иномарок, это на 13,9% меньше данных прошлого года. Эксперты связывают это с высокими ценами, а также с тем, что покупатели пока осторожно относятся к незнакомым брендам.

Как указано в докладе Банка России, часть потенциальных покупателей не меняет машину и пользуется старым авто, а еще часть — смещает спрос на рынок подержанных автомобилей.

На параллельный импорт приходится лишь около 10% продаж — небольшие партии премиальных автомобилей под заказ.

Андрей Пугачев