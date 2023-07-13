Минспорта региона хочет видеть футбольный «Новосибирск» в Первой лиге

Власти Новосибирской области рассчитывают на выход футбольного клуба «Новосибирск» в Первую лигу по итогам сезона 2023/2024. Об этом сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов на пресс-конференции 13 июля.

Ближайшей задачей «Новосибирска» его гендиректор Алексей Толоконский назвал попадание в первую четверку «серебряного» дивизиона. Это дает команде право в весенней части турнира продолжить борьбу за попадание в Первую лигу.

Турнир в дивизионе «Серебро» стартует в воскресенье 16 июля. «Новосибирск» откроет его домашней встречей с липецким «Металлургом». «В заключительную неделю предсезонной подготовки тренировки проходят на натуральном газоне базы «Олимпийская» в одноразовом режиме. Искусственное поле стадиона «Спартак» футболисты опробуют только непосредственно перед стартовым матчем - во время субботней предыгровой тренировки»,- говорится в сообщении ФК «Новосибирск».

Всего в дивизионе «Серебро» 10 клубов. Четыре первых по итогам летне-осенней стадии турнира войдут в дивизион «Золото». 10 клубов последнего весной разыграют три путевки в Первую лигу.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», предыдущий сезон «Новосибирск» завершил на пятом месте в своей группе Второй лиги.

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Валерий Лавский