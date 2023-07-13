И.о. мэра Томска распорядился подготовить новый генплан города

В Томске ведется разработка градостроительного задания на подготовку генерального плана города. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы города Михаил Ратнер. Согласно официальному документы, департаменту архитектуры и градостроительства администрации Томска необходимо сформулировать задание до 17 июля. После этого состоится открытый конкурс на одной из электронных площадок для заключения муниципального контракта

Существующий генплан города действителен до 2025 года. Власти ранее отмечали, что необходимо начать работать над проектом заранее с учетом внесения корректировок. По предварительной оценке, на его разработку потребуется на первом этапе около 15 млн руб.

В 2010 году Томску был присвоен статус исторического поселения федерального значения.

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Лолита Белова