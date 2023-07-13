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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект об отмене конкурса при госзакупках в сфере аренды жилья для военных

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает отменить конкурсные процедуры при госзакупках в сфере аренды жилья для служащих по контракту военных. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект предлагает внести поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, предлагается разрешить федеральным органам арендовывать жилье для военных у единственного поставщика, без проведения конкурса. Уточняется, что речь идет и о жилье для военных, которые проходят службу по контракту за пределами России.

В пояснительной записке депутаты напоминают, что федеральные органы предоставляют военнослужащим и их семьям арендованное жилье при отсутствии свободных служебных помещений и мест в общежитии. Сейчас аренду такого жилья можно осуществлять только в соответствии с законом о госзакупках, который предусматривает конкурс среди поставщиков.

«Проведение конкурса, предусматривающего аренду жилых помещений в целях обеспечения ими военнослужащих, раскрывает информацию о местах дислокации воинских частей (организаций, учреждений), минимальном количестве военнослужащих, проходящих военную службу в соответствующем населенном пункте, а также может привести к раскрытию осуществляемой деятельности»,— говорится в пояснительной записке. Из этого следует, что проведение конкурса может привести к раскрытию информации, составляющей государственную или другую охраняемую тайну, отметили депутаты.

Эрдни Кагалтынов

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