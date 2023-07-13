Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайский экспорт показал рекордное падение с февраля 2020 года

Сегодня, 13 июля, китайское Таможенное управление опубликовало данные об экспорте и импорте КНР по итогам июня. Объем экспорта сократился на 12,4% по сравнению с июнем прошлого года и оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters (9,5%). Июньское снижение экспорта оказалось максимальным за последние более чем три года — с февраля 2020 года, когда в Китае были установлены жесткие антиковидные ограничения. Майский экспорт тоже сократился, но не так значительно — на 7,5%.

Импорт товаров в Китай по итогам июня уменьшился на 6,8%, что также оказалось хуже прогнозов опрошенных Reuters аналитиков (4%). Майский импорт в Китай сократился на 4,5%. Представители Таможенного управления объяснили резкое падение экспорта «слабым восстановлением мировой экономики, замедлением международной торговли и инвестиций, растущим протекционизмом».

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации китайскому руководству необходимо активнее развивать внутренний спрос. «Китаю приходится зависеть от внутреннего спроса,— цитирует телеканал CNBC президента и главного экономиста инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чживея Чжаня.— В ближайшие несколько месяцев главным вопросом будет то, сможет ли внутренний спрос восстановиться без существенного стимулирования со стороны правительства».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...