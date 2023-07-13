Китайский экспорт показал рекордное падение с февраля 2020 года

Сегодня, 13 июля, китайское Таможенное управление опубликовало данные об экспорте и импорте КНР по итогам июня. Объем экспорта сократился на 12,4% по сравнению с июнем прошлого года и оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters (9,5%). Июньское снижение экспорта оказалось максимальным за последние более чем три года — с февраля 2020 года, когда в Китае были установлены жесткие антиковидные ограничения. Майский экспорт тоже сократился, но не так значительно — на 7,5%.

Импорт товаров в Китай по итогам июня уменьшился на 6,8%, что также оказалось хуже прогнозов опрошенных Reuters аналитиков (4%). Майский импорт в Китай сократился на 4,5%. Представители Таможенного управления объяснили резкое падение экспорта «слабым восстановлением мировой экономики, замедлением международной торговли и инвестиций, растущим протекционизмом».

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации китайскому руководству необходимо активнее развивать внутренний спрос. «Китаю приходится зависеть от внутреннего спроса,— цитирует телеканал CNBC президента и главного экономиста инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чживея Чжаня.— В ближайшие несколько месяцев главным вопросом будет то, сможет ли внутренний спрос восстановиться без существенного стимулирования со стороны правительства».

Евгений Хвостик