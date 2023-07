Новая Неделя

Завершились показы июльской Недели haute couture. В нашем репортаже — обзор дефиле Dior, Chanel, Fendi, Balenciaga, Viktor & Rolf и Schiaparelli.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Весь в белом

Согласно правилам высокой моды, любой показ завершается образом невесты. В этом сезоне традиция получила новое воплощение, а белый стал одним из главных и самых заметных оттенков на подиуме. Мария Грация Кьюри из Dior открыла показ, вдохновленный богинями Рима и античной Греции, целой серией вечерних платьев в пол в оттенках белого. Тот же ход использовал ее бывший коллега Пьерпаоло Пиччоли в коллекции для Valentino. Шарль де Вильморен для своего дебютного шоу в рамках Недели моды представил поэтическую коллекцию, основанную на драпированных силуэтах из белого хлопка и органзы, символизирующих новое начало (этот дизайнер недавно расстался с брендом Rochas и вернулся к собственной марке). Дэниел Роузберри посвятил коллекцию для Schiaparelli любимым художникам и включил в нее несколько белоснежных скульптурных пальто, вдохновленных Венерой Милосской. Ким Джонс добавил в коллекцию Fendi, посвященную драгоценным самоцветам, несколько коктейльных платьев цвета молока с графическим узором, вышитым бисером, и белоснежное платье в пол из кожи, отделанное перьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dior Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024 Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024 Schiaparelli Haute couture осень/зима 2023-2024 Fendi Haute couture осень/зима 2023-2024 Следующая фотография 1 / 5 Dior Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024 Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024 Schiaparelli Haute couture осень/зима 2023-2024 Fendi Haute couture осень/зима 2023-2024

Мужчина и женщина

Традиционно кутюрные показы всегда строятся на женских силуэтах. Но поскольку правила созданы, чтобы их нарушать, то в новом сезоне дизайнеры показали образы для мужчин. Например, индийский кутюрье Рахул Мишра в коллекции, вдохновленной рисунками русско-французского иллюстратора Эрте, показал пальто в пол, брюки и накидки для мужчин, расшитые вручную. Александр Вотье (дом Alexandre Vauthier) дополнил коллекцию мужскими смокингами, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino — блестящими пальто из золотых нитей и костюмами с цветочным принтом. Лара Сонни, приглашенный дизайнер проекта Альбера Эльбаза AZ Factory, показала, как яркие образы с красочными принтами могут смотреться одинаково хорошо как на мальчиках, так и на девочках. А Демна Гвасалия для Balenciaga и вовсе представил столько же мужских образов, сколько женских: от вечерних смокингов до блейзеров и пальто на каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Rahul Mishra Haute couture осень/зима 2023-2024 Alexandre Vauthier Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024 AZ Factory Haute couture осень/зима 2023-2024 Balenciaga Haute couture осень/зима 2023-2024 Следующая фотография 1 / 5 Rahul Mishra Haute couture осень/зима 2023-2024 Alexandre Vauthier Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024 AZ Factory Haute couture осень/зима 2023-2024 Balenciaga Haute couture осень/зима 2023-2024

Стиль парижанки

Вирджини Виар для Chanel в этом сезоне посвятила свою коллекцию стилю парижанки и позвала открыть показ Каролин Де Мегрэ — топ-модель и автора бестселлера «Как почувствовать себя парижанкой, кем бы вы ни были». У Шарля де Вильморена прошлась по подиуму его муза и главная парижанка своего поколения и легенда Инес де ла Фрессанж. Приглашенный дизайнер Jean Paul Gaultier Жульен Доссена из Rabanne (бренд теперь называется Rabanne вместо привычного Paco Rabanne) представил свою версию парижанки Жан-Поля Готье в пушистой тельняшке из меха, шапке-ушанке или с лавровым венком на голове, как у классических статуй, разбросанных по Парижу, и в мундирах с золотыми нитями, как у «бессмертных» академиков из главной институции французского языка Academie Fransaise.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024. Каролин Де Мегрэ (в центре) Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024. Инес де ла Фрессанж (в центре) Jean Paul Gaultier Haute couture осень/зима 2023-2024 Jean Paul Gaultier Haute couture осень/зима 2023-2024 Следующая фотография 1 / 4 Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024. Каролин Де Мегрэ (в центре) Charles de Vilmorin Haute couture осень/зима 2023-2024. Инес де ла Фрессанж (в центре) Jean Paul Gaultier Haute couture осень/зима 2023-2024 Jean Paul Gaultier Haute couture осень/зима 2023-2024

Оммаж кутюрным техникам

В нынешнем году дуэт Viktor & Rolf отмечает свой тридцатый юбилей; дизайнеры отнеслись к серьезной дате с юмором и представили показ, построенный на «самом маленьком предмете гардероба» — купальнике, обыгранном кутюрными техниками из прошлых коллекций: огромными буквами NO, DREAM или I WISH YOU WELL, двойным эффектом, гипертрофированными высокими плечами и огромными бантами. Больше всего публике понравились купальники, украшенные манекенами в черных костюмах. На бэкстейдже Виктор Хорстинг и Рольф Снернен говорили, что они открыты к интерпретации. Ирис ван Херпен посвятила свою коллекцию чудесам океана и морской стихии и представила несколько новых инновационных техник, созданных при помощи 3D-печати, моделирования и лазера. Дэниел Розбери для Schiaparelli создал кардиганы и юбки, словно собранные из сотни маленьких зеркал, имитирующих мозаики скульптора Джека Виттена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Viktor & Rolf Haute couture осень/зима 2023-2024 Iris van Herpen Haute couture осень/зима 2023-2024 Schiaparelli Haute couture осень/зима 2023-2024 Следующая фотография 1 / 3 Viktor & Rolf Haute couture осень/зима 2023-2024 Iris van Herpen Haute couture осень/зима 2023-2024 Schiaparelli Haute couture осень/зима 2023-2024

Демна Гвасалия продолжает играть с техникой «тромплей» и показал пальто, похожие на шубы из раскрашенной ткани, скульптурные шарфы с эффектом ветра и блейзеры в клетку «принц Уэльский», созданную из японского денима. Пьерпаоло Пиччоли продемонстрировал в своей коллекции Valentino, казалось бы, обычные джинсы цвета индиго, но на самом деле созданные из тысячи синих бусинок, в которых открыла показ Кайя Гербер. Мастер тейлоринга Том Браун, который в этом году отмечает 20 лет создания именного бренда, отметил юбилей первой кутюрной коллекцией, где его фирменные серые костюмы в полоску были воссозданы из органзы и миллиона маленьких бусин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Balenciaga Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024. Кайя Гербер (в центре) Thom Browne Haute couture осень/зима 2023-2024 Следующая фотография 1 / 3 Balenciaga Haute couture осень/зима 2023-2024 Valentino Haute couture осень/зима 2023-2024. Кайя Гербер (в центре) Thom Browne Haute couture осень/зима 2023-2024

Лидия Агеева