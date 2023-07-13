Экологи назвали причины подъема воды в Черном море у Новороссийска

Подъем воды в Черном море у берегов Новороссийска может быть связан сразу с несколькими факторами. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на экологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Ранее в соцсетях распространилась информация, что уровень воды в море в Новороссийске поднялся якобы сразу на 40 см. Экологи действительно замечают изменения, но сообщают о прибавлении всего 10-15 см.

«Во-первых, у нас сейчас дуют южные нагонные ветра. Во-вторых, выпадает большое количество осадков, которое тоже увеличивает приход воды в море, повышает ее уровень,— отметил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

О незначительном повышении уровня моря говорит и член экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. По ее словам, сложно сказать, в чем причина изменений. Сброс воды из Кахавского водохранилища и обильные осадки вряд ли могут влиять на поднятие уровня воды. Она отмечает, что уровень поднимется, если ливни будут идти над всей территорией моря.

При этом оба эколога отметили, что причин для беспокойства в связи с поднятием уровня воды в Черном море нет.

Татьяна Ручкина

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