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В ярославском отделении «Опоры России» переизбрали председателя

Председателем ярославского реготделения общественной организации «Опора России» вновь стал Григорий Лугузинский. Об этом сообщили в организации.

Фото: Официальный сайт «Опора России» Ярославская область

Фото: Официальный сайт «Опора России» Ярославская область

12 июля на собрании ярославского отделения «Опоры России» большинство членов организации проголосовали за прежнего руководителя господина Лугузинского. Предприниматель руководит общественной организацией с июня 2019 года. На данном посту Григорий Лугузинской пробудет еще как минимум 4 года.

«Опора России» — российское общественное объединение предпринимателей. Организация занимается поддержкой и защитой прав бизнеса, оказывает помощь в привлечении финансирования, получении господдержки, налаживании деловых контактов внутри предпринимательского сообщества.

Алла Чижова

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