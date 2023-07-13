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Сотрудникам госинститута прикладной оптики в Казани запретили пользоваться айфонами

Работникам казанского госинститута прикладной оптики (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») запретили пользоваться айфонами. Об этом сообщает PБК.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первым об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на внутренний документ предприятия. Отмечалось, что это связано с последствием обнародования сведений о взломе и прослушке американским ЦРУ iPhone дипломатов России.

В «Ростехе» подлинность этого документа подтвердили. «Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя»,— уточнили в корпорации, добавив, что запрет пока затрагивает лишь сотрудников компаний, входящих в холдинг «Швабе».

"Ъ-Казань"

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