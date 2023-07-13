На Куйбышевский НПЗ поставят турбины российского производства

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ), входящий в структуру НК «Роснефть», и «Уральский турбинный завод» в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписали договор на поставку паротурбинных установок мощностью 12 МВт каждая. Об этом сообщает пресс-служба самарского предприятия.

«Высокоскоростные паровые турбины в сравнении с классическими агрегатами имеют компактную конструкцию, меньшую металлоемкость, что позволяет оборудованию успешно конкурировать в том числе с иностранными производителями»,— отметили в пресс-службе КНПЗ.

КНПЗ приступил к строительству энергоблока ТЭЦ, что позволит предприятию повысить надежность энергоснабжения производственных объектов. Использование установок с паровыми турбинами такого типа является инновационным решением и ранее в отечественной энергетике не применялось.

Евгений Чернов